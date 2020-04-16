Роспотребнадзор показал, как правильно пользоваться защитными костюмами

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Роспотребнадзор опубликовал на своём YouTube-канале два ролика с инструкциями по правильному использованию противочумных костюмов разных типов.

В них медикам объясняется как надевать и снимать защиту, что позволит им обезопасить себя при работе с больными коронавирусом, передаёт «Интерфакс».

Обеспечение биологической безопасности медицинского персонала, работающего с больными COVID-19 или подозрительными на это заболевание, во многом определяется правильностью использования средств индивидуальной защиты (СИЗ), — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Длительность роликов — 16 и 20 минут. В них полностью разбирается процесс надевания средств защиты, снятия и их утилизации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты Роспотребнадзора в оперативном режиме контролируют заболеваемость россиян сезонным гриппом, ОРВИ, а также внебольничными пневмониями. В ведомстве заявили, что превышений среднемноголетних значений по этим заболеваниям ни в одном регионе России в настоящее время не отмечено.