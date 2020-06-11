Роспотребнадзор пока не решил, нужны ли маски и перчатки школьникам на ЕГЭ

В Роспотребнадзое заявили, что пока рекомендациях ведомства нет информации о необходимости наличия перчаток и масок у участников ЕГЭ. Этот вопрос будет уточнён ближе к дате экзаменов.
Сегодня в рекомендациях Роспотребнадзора нет обязательного требования наличия перчаток и масок для участников единого государственного экзамена, а только для организаторов, — сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции.
Ближе к экзамену информация по этому вопросу будет озвучена дополнительно, добавил он.
В этом году ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые хотят поступать в высшие учебные заведения. Все выпускники девятых и одиннадцатых классов получат аттестаты без сдачи экзаменов. Желающие продолжить обучение в средних профессиональных учебных заведениях будут зачислены в них по оценкам в аттестате, писал NEWS.ru.
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