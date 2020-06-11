Роспотребнадзор пока не решил, нужны ли маски и перчатки школьникам на ЕГЭ

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Студентам и выпускникам Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) предлагается более десяти вакансий на летнее время. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Университет беспокоится за своих воспитанников и запускает программу трудоустройства, которая даст возможность подработать летом тем, кто ещё учится, и найти постоянную работу окончившим МГУ в этом году молодым специалистам, —...