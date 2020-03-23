https://static.news.ru/photo/6644a3f0-6d1c-11ea-b5a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

На борьбу с коронавирусом в России мобилизованы около шести тысяч инфекционистов, таким образом на 15 тысяч человек приходится всего только один специалист.

Об этом сообщил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. Он также отметил, что необходимо иметь резерв таких специалистов, в том числе за счёт обучения врачей других специальностей действиям при возникновении инфекционных болезней, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал об увольнении главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой. Врач скрыла свою поездку в Испанию и отказалась от самоизоляции. В результате женщина была госпитализирована с коронавирусом, а заболевание заподозрили ещё как минимум у 11 человек, контактировавших с ней.