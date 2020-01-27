https://static.news.ru/photo/4e6613e4-4103-11ea-8f8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор поручил подготовить медиков РФ к борьбе с коронавирусом. Также ведомство перевело больницы на строгий противоэпидемический режим.

Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе в Пекине и Шанхае. Инфекция уже дошла до Австралии, Вьетнама, Республики Корея, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции и Японии, передаёт РИА Новости.

Биологи-эволюционисты из Академии наук Китая сравнили мелкие различия в геноме разных образцов коронавируса 2019-nCoV и определили, что инфекция впервые проникла в человеческую популяцию 17 декабря 2019 года или в соседние дни.

Исследователи считают, что за это время вирус не успел сильно измениться, несмотря на широкую географию распространения. Данные говорят, что вспышка находится на начальных этапах.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Китая выделит из бюджета $8,75 млрд на ликвидацию пневмонии нового типа.

Общее число летальных исходов течения пневмонии возросло до 80, а число инфицированных превысило 2,4 тысячи человек. Очагом заражения стал китайский город Ухань в центральной провинции Хубэй. С начала эпидемии город уже покинули более 5 млн человек. В настоящее время город закрыт на карантин, эвакуировать иностранных граждан власти пока не разрешают.