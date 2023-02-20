Роспотребнадзор перечислил лучшие продукты для борьбы с хандрой Роспотребнадзор назвал ягоды одним из лучших продуктов для борьбы с сезонной хандрой

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Для борьбы с сезонной хандрой необходимо добавить в рацион ягоды, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что они помогают укрепить иммунитет, наладить работу нервной системы, а также благоприятно влияют на работу кишечника, сообщает «МК в Ленобласти».

Как стало известно изданию, еще одним полезным продуктом может оказаться какао: в нем содержатся антиоксиданты, необходимые для повышения продуктивности. Бороться с депрессивными настроениями помогут вареные яйца, в них есть большое количество протеина. Также стоит включить в рацион печень трески, лосось и рыбий жир для восполнения Омега-3 и Омега-6.

В список лучших продуктов для борьбы с сезонной хандрой, по мнению специалистов Роспотребнадзора, входят сливочное масло, говяжья печень и проростки пшеницы. В один из перекусов можно включить семечки, они содержат кремний, калий, фтор и фосфор, а также натрий и хром. Квашеная капуста поможет повысить иммунитет, а хурма отлично стимулирует процессы обновления клеток.

Диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что творожный и рассольный сыры полезны для пожилых людей. В этих сортах, как в остальных, содержится много кальция и белка, но при этом в них меньше жира и соли, которые вредны для пенсионеров.