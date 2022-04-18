Роспотребнадзор отказался признавать уход COVID-19 из России

Ситуация с коронавирусом в России относительно стабильная, но речи об окончании пандемии пока не идёт, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. COVID по-прежнему остаётся значимой угрозой для жизни и здоровья населения, говорится на сайте ведомства.

Несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, говорить о завершении пандемии не приходится, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по итогам прошлой недели в России выявлено 76,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Уровень заболеваемости составил 51,95 на 100 тысяч человек. Это на 20,4% ниже показателя предыдущей недели и на 35,5% ниже среднего уровня заболеваемости за последний месяц. Тем не менее превышение среднероссийских показателей зарегистрировано в 43 регионах.

Руководителям управления ведомства в субъектах поручено держать на контроле ситуацию с распространением коронавируса и принимать необходимые меры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

Накануне в России впервые с июня 2021 года было выявлено менее 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки. При этом были госпитализированы 1058 заболевших и выписаны из больниц по выздоровлении 14 324 человека.

Ранее вирусолог Павел Волчков заявил, что пандемию COVID-19 в мире может продлить резкий рост заболеваемости в Китае. По его словам, из-за введённых ранее властями КНР мер по борьбе с распространением вируса в стране образовалось огромное количество непереболевших людей. По этой причине возможен новый всплеск и появление новых мутаций вируса.