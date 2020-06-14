Роспотребнадзор озвучил рекомендации по заселению в гостиницы

В один номер отеля не рекомендуется заселять людей, не контактирующих обычно друг с другом в обычной жизни.
Как
Рекомендуется не заселять в номера людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, — цитирует агентство сообщение ведомства.
Отмечается, что это необходимо, что избежать дополнительных рисков инфицирования при тесном контакте.
Как писал NEWS.ru, ранее Попова заявила, что режим ношения масок и дезинфекции должен сохраняться на всей территории России. Об этом говорит имеющаяся на сегодняшний день статистика по распространению коронавирусной инфекции нового типа по стране.
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