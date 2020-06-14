Роспотребнадзор озвучил рекомендации по заселению в гостиницы

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Официальная супруга Сергея Захарова, который погиб в аварии, которую устроил актёр Михаил Ефремов в центре столицы, назвала единственного потерпевшего, который будет представлять сторону её супруга в суде. Об этом Маргарита сама рассказала журналистам.

В ответ на вопрос, проходит ли она по делу в качестве потерпевшей стороны, женщина ответила, что представлять погибшего Сергея будет его родной брат. Когда её попытались переспросить, почему именно он...