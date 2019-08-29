https://static.news.ru/photo/83864b52-ca75-11e9-8e33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Столичное управление Роспотребнадзора проверило 66 производителей шаурмы. 65 из них готовят и реализуют продукцию с нарушениями.

Во многих случаях отсутствовали документы, подтверждающие качество сырья. Маркировка на готовых изделиях также не наносилась. Ряд компаний не соблюдали температурный режим, правила хранения и сроки годности. В смыве с рук работников, инвентаря и оборудования обнаружили кишечную палочку.

Кроме того, сотрудники ведомства сообщили, что персонал предприятий не проходил необходимых медицинских осмотров и обязательной вакцинации, а также не обладал базовыми знаниями санитарной культуры, говорится на официальном сайте службы.

По результатам проверок изъято из оборота и утилизировано свыше 600 кг сырья и готовой пищевой продукции.

Роспотребнадзор также привлёк к административной ответственности 28 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма штрафных санкций составила 655 тысяч рублей.

Ранее News.ru сообщал, что Следственный комитет начал проверку сообщений о массовом отравлении в Самаре. Более 30 местных жителей угодили в инфекционное отделение после употребления суши.