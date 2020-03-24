https://static.news.ru/photo/fb89b5ba-6dd3-11ea-8e83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский рассказал о передаче коронавируса. По его словам, домашние животные не переносят COVID-19.

Он отметил, что любой выход на улицу является нарушением режима самоизоляции. Таким образом, находящимся на карантине людям нельзя ходить в магазин или выгуливать собаку.

Домашние животные не являются фактором риска передачи. На время самоизоляции, если вы не можете за ними ухаживать, <...>вы можете отдать их знакомым, это вполне нормально, — подчеркнул он.

Чиновник порекомендовал соблюдать правила и избегать мест карантина, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в марте в Москве запретили проводить массовые мероприятия с участием более 50 человек. Начали закрываться учреждения культуры и спорта. Власти ввели в городе режим повышенной готовности из-за коронавируса.

По состоянию на 24 марта в мире коронавирусом заразились более 387 тысяч человек, 16,7 тысячи умерли, более 101 тысячи выздоровели.

В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека излечились от инфекции.