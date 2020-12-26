Роспотребнадзор опечатал отель в Москве за нарушение карантинных мер

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При заключении договора аренды квартиры личные данные могут быть использованы неправильно и неправомерно. Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов дал советы, как обезопасить себя.

По его словам, важно оценить адекватность арендатора или арендодателя перед передачей ему личных данных. Оцените адекватность поведения, перспективу заключения договора именно с этим партнёром и только после того, как поймете,...