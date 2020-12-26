Роспотребнадзор опечатал отель в Москве за нарушение карантинных мер

Московская гостиница «Апельсин» была опечатана специалистами Роспотребнадзора из-за нарушений требований властей города по предотвращению распространения коронавируса. Заведению грозит штраф и приостановка деятельности на 90 суток.
Специалистами территориального отдела в Юго-Восточном административном округе проведено обследование отеля ООО «Апельсин» по адресу: улица Перерва, дом 62, корпус 4, расположенного на втором этаже нежилого двухэтажного здания. В отеле для временного проживания людей оборудовано 17 номеров. При проведении осмотра помещений отеля установлены факты невыполнения противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора по Москве.
Отмечается, что в помещениях отеля при проверке не было доступных для посетителей дезинфицирующих средств, отсутствовал график дезинфекции помещений, при входе в здание у посетителей не измеряли температуру, не было разметки для соблюдения социальной дистанции, а сотрудники гостиницы ходили со спущенными защитными масками.
Решение о мерах пресечения в отношении гостиницы примет суд.
Ранее NEWS.ru писал, что суд в Москве приостановил деятельность клуба Adrenaline Stadium на 30 суток из-за нарушений карантинных мер в условиях пандемии коронавируса, выявленных на концерте группы рок-музыканта Валерия Кипелова.