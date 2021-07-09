Роспотребнадзор ограничил доступ на пляжи Сочи

Посещение пляжей Сочи, которые относятся к санитарно-курортным учреждениям, будет ограничено до 1 марта 2022 года в связи с сохранением рисков распространения коронавирусной инфекции. Такое решение приняли в Роспотребнадзоре, сообщает «Российская газета».

В связи с сохранением рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории указанных эпидемиологически значимых объектов, на которых находятся люди с ослабленным иммунитетом, было принято решение разграничить потоки отдыхающих, — пояснили журналистам в ведомстве.

В Ассоциации оздоровительного туризма объяснили, что были усилены комплексные меры по защите самих санаториев, но они и так остаются самыми защищёнными из средств размещения. Медицинский директор Ассоциации Михаил Данилов подчеркнул, что общегородские лечебные пляжи есть и в городах. Вход в них осуществляется по специальным пропускам. Эти пляжи должны быть оснащены раздевалками, медицинским пунктом и туалетами. В медпункте осуществляется пропуск посетителей согласно медицинским документов. Предъявляются повышенные требования к гигиене.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам лучше провести отпуск внутри страны. Она подчеркнула, что государство делает всё необходимое, чтобы людям было комфортно отдыхать у себя на родине. К тому же, уехав за границу можно зависнуть где-нибудь за рубежом из-за возможного карантина.