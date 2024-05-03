Роспотребнадзор оценил риски завоза и распространения лихорадки Ласса в РФ Роспотребнадзор исключил риски завоза и распространения лихорадки Ласса в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России нет риска заражения и распространения лихорадки Ласса, сообщает «Москва 24»со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Специалисты ведомства пояснили, что случай заболевания был выявлен у военнослужащего, вернувшегося из Африки во Франции. Ранее уже были случаи заражения в Европе и других странах Африки.

Роспотребнадзор сотрудничает с африканскими странами для мониторинга и изучения опасных инфекций. На континенте есть два совместных научно-исследовательских центра и несколько мобильных противоэпидемических лабораторий, — говорится в сообщении.

Лихорадка Ласса — это острая вирусная инфекция с тяжелым течением и высокой смертностью. При заражении поражаются органы дыхания, почки, центральная нервная система. Носители — африканские крысы.

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов сообщил, что в России вполне возможно появление обезьяньей оспы. По его словам, такая оспа считается очень опасным инфекционным заболеванием. Медик отметил, что у человека, заболевшего оспой обезьяны, появляются осложнения во всех органах, что может привести к смерти.