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После пожара в торговом центре «Максим» на территории Владивостока в воздухе не зафиксировано превышение содержания загрязняющих веществ. Об этом 22 сентября рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Проведено 44 лабораторных исследования атмосферного воздуха в районе проспекта 100 лет Владивостока, улице Гамарника. По результатам государственного лабораторного контроля содержание сажи, оксида углерода, органических летучих веществ в атмосферном воздухе в пределах допустимых концентраций, — передаёт сообщение Роспотребнадзора РИА Новости.

Как писал News.ru, возгорание во владивостокском торговом центре «Максим» началось 21 сентября в 06:00 (23:00 мск 20 сентября). Пожару был присвоен второй ранг сложности. Площадь, охваченная огнём, составила 1,5 тысячи кв. м. По сообщению сотрудников экстренных служб города, пострадавших в результате этого ЧП нет.

Позднее глава Владивостока Олег Гуменюк обратился в Госпожнадзор с просьбой провести внеплановые проверки всех городских торговых центров на предмет пожарной безопасности. Он призвал уделить особое внимание помещениям, где расположены детские игровые зоны и фуд-корты.