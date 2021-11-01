Роспотребнадзор оценил опасность штамма коронавируса AY.4.2

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в настоящее время данных, что новый вариант коронавируса AY.4.2, который является подвидом штамма «дельта», вызывает более тяжёлое течение заболевания или устойчив против антител. Об этом сказал директор ЦНИИ эпидемиологии ведомства Василий Акимкин, сообщает ТАСС.

Данные о том, что новый вирус вызывает более тяжелое течение заболевания, что он устойчив к действию антител, пока нет, — заявил Акимкин.

Такое заявление он сделал на научно-практическом конгрессе «Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооруженных Силах РФ».

Ранее сообщалось, что повышенная утомляемость, снижение когнитивных функций, изменение голоса — таким образом может выражаться постковидный синдром при «дельта»-штамме. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По её словам, постковидный синдром может развиваться, даже если человек перенёс заражение в лёгкой форме. В этой ситуации люди чаще всего не обращаются к врачу, и это может привести к развитию синдрома.

Эксперт подчеркнула, что, несмотря на отсутствие точных цифр, уже очевидно, что чем тяжелее протекает заболевание, тем более выражены симптомы постковидного синдрома.