Роспотребнадзор оценил опасность неизвестной болезни в Афганистане для РФ Роспотребнадзор — о вспышке инфекции в Афганистане: в России усилены меры защиты от завоза заболеваний

Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Вспышка неизвестной болезни в Афганистане, убившая двух человек, не представляет опасности для россиян, сообщает Роспотребнадзор в Telegram. Как утверждают в ведомстве, в России усилены меры защиты от привоза опасных инфекций. Кроме того, у Афганистана и РФ нет прямого авиасообщения, напомнили в Роспотребнадзоре.

Слышали новость о вспышке неизвестного заболевания в Афганистане? СМИ пишут, что от загадочной болезни пострадало 80 человек. Есть несколько летальных исходов. <...> Роспотребнадзором организована надежная система защиты от завоза опасных инфекций. Принимаются все необходимые меры санитарно-карантинного контроля. Кроме того, между Россией и Афганистаном нет прямого авиасообщения, — говорится в сообщении.

Накануне телеканал Tolo News сообщал, что афганской провинции Забуль зафиксировали вспышку неизвестного заболевания, заражено около 80 человек, два ребенка скончались. Отмечается, что у заболевших наблюдаются следующие симптомы: высокая температура и кровотечение из носа.

Как утверждают в Роспотребнадзоре, причиной заболевания стала крымская геморрагическая лихорадка, которая передается через укус клеща. В ведомстве отметили, что подобная вспышка болезни не является чем-то новым для Афганистана, и подобные случаи там фиксируются на протяжении нескольких десятилетий.

Ранее замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в России за 2022 год выявлено 59 случаев заболевания конго-крымской лихорадкой. По ее словам, в прошлом году таких случаев было зарегистрировано 49. Она подчеркнула, что заболевание возникает после укуса клещей рода Hyalomma. До этого озабоченность из-за возможного распространения болезни выразили в Минздраве Южной Осетии.