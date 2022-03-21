Роспотребнадзор обязал носить маски на объектах железнодорожного транспорта

Ношение масок на железнодорожном транспорте остаётся обязательным требованием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на транспортное управление Роспотребнадзора. До этого РЖД отменили масочный режим на вокзалах и в поездах.

На объектах железнодорожного транспорта сняты различные ограничения по противодействию коронавирусной инфекции, при этом ношение масок по-прежнему остаётся обязательным, — сказали в ведомстве.

Ранее в РЖД заявили, что требования о ношении масок снимаются на поездах дaльнего следования и вокзалах, но остаются в качестве рекомендательных мер.

Компания также объявила, что у пассажиров больше не будут в обязательном порядке проверять температуру во время поездки. Кроме того, больше не надо соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах.

В Москве масочный режим отменили в середине марта. Мэр столицы Сергей Собянин объяснил это решение улучшением эпидемиологической ситуации в городе. Также в Москве отменили обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, включая регулярное измерение температуры тела работников.