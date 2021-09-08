Роспотребнадзор объяснил запрет на яичницу в школах

Яичница, фаршированные блинчики и макароны по-флотски с фаршем находятся под запретом в школах более 30 лет. Причина этого заключается в том, что в столовых не могут добиться необходимой термической обработки в соответствии с технологией приготовления. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре.

Запрет на них действует более 30 лет. Причина — отсутствие должной термической обработки в соответствии с технологией приготовления, обеспечивающей должный уровень безопасности в течение двух часов с момента приготовления блюд и реализации их без повторного подогрева, — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что под запретом находятся и сырокопчёные колбасы из-за соли и тяжёлых для переваривания жиров. Но выбор питания в школах всё равно достаточно широкий, заверили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал список продуктов, которыми запрещается кормить учеников в школьных столовых. Под запрет в том числе попали газированные напитки, кумыс (кисломолочный напиток), энергетики, натуральный кофе, квас.