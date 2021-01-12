Роспотребнадзор объяснил эффективность вакцин против мутаций коронавируса

https://static.news.ru/photo/aa58b81e-54f3-11eb-b1dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ash Ley/Keystone Press Agency

Все известные мутации коронавируса касаются лишь 0,1% его генома, заявили в Роспотребнадзоре.

Благодаря этому обстоятельству, диагностика и вакцинация могут с успехом осуществляться в случае заражения любым штаммом SARS-CoV-2. Представитель Роспотребнадзора в беседе с РИА Новости отметил , что в геноме коронавируса около 30 тысяч нуклеотидов. Разница между штаммами укладывается в 0,1% от этого объёма.

Ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Фёдор Лисицын ранее говорил, что российские учёные могут скорректировать состав производимых в стране вакцин, если такая необходимость возникнет.

В середине декабря 2020 года в Великобритании обнаружили мутировавшую версию коронавируса, распространяющуюся на 70% быстрее предшественника. При этом пока нет свидетельств того, что новый штамм опаснее с точки зрения тяжести течения болезни и смертности.

12 января стало известно об обнаружении уникальной мутации SARS-CoV-2 в России. Штамм открыла группа учёных из четырёх институтов. В научной публикации описывается случай коронавируса с 18 мутациями у 47-летней женщины со злокачественной опухолью, передавал NEWS.ru. В апреле пациентка проходила химиотерапию и заразилась COVID-19 в больнице. Часть мутаций описываемого вируса совпадает с британским. Новая комбинация генов опасна тем, что она позволяет патогену очень быстро размножаться и нейтрализует антитела.