Роспотребнадзор объяснил, что не так с оценкой ВОЗ по кори в России и мире Роспотребнадзор: оценка ВОЗ о кори в России и мире некорректна

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Статистическая оценка Всемирной организации здравоохранения, касающаяся ситуации с корью в России и мире, является некорректной, в ней также не учитываются вопросы, связанные с мигрантами, заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве напомнили, что рост заболеваемости болезнью фиксируется в разных уголках мира, в том числе и в Европе, передает ТАСС.

Некорректная оценка эпидситуации в абсолютных цифрах по кори экспертами ВОЗ обращает на себя внимание, — указано в сообщении.

Речь идет о недавних данных ВОЗ, о которых сообщал РБК. В них указано, что РФ заняла третье место среди стран Европейского региона по количеству случаев заражения корью, измерения проводились с апреля 2023 года по март 2024 года. Первое место, согласно информации международной организации, занял Казахстан, а второе — Азербайджан.

В Роспотребнадзоре в свою очередь отметили, что количество новых случаев кори фиксируется во всем мире, при этом порядка 47% их них (по данным за апрель) — в Европейском регионе. Кроме того, в странах ЕС, столкнувшихся с наплывом беженцев, в том числе с Украины, не учитывается ситуация с мигрантами. В статистике уровень заболеваемости оценивается десятками и сотнями, в то время как в европейские государства въехали десятки, а порой и сотни тысяч мигрантов.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что вспышки кори участились из-за большого числа антипрививочников. Специалист подчеркнул, что корь представляет собой крайне заразное заболевание.