Роспотребнадзор опубликовал требования к детсадам и школам в период COVID

https://static.news.ru/photo/a97766b2-bd4e-11ea-9846-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор представил санитарные требования к работе детских учреждений в условиях пандемии коронавируса. Они опубликованы на сайте ведомства. Документ действует до 1 января 2021 года и содержит правила устройства, содержания и организации работы образовательных организаций для детей и молодёжи.

Ведомство считает необходимым постоянное изменение температуры детям и взрослым, а также проведение регулярной уборки с дезинфицирующими средствами и проветривание комнат. В детских садах воспитатели должны дезинфицировать детские игрушки. Согласно документу, людей с симптомами ОРВИ нужно немедленно изолировать. Кроме того, вводится требование соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и максимального разделения детей из разных групп и отрядов, если речь идёт о детских лагерях.

Все массовые мероприятия в детских садах должны проводиться на свежем воздухе или в помещении, закреплённом за конкретной группой. Классы должны учиться по индивидуальному расписанию, чтобы школьники из разных классов не пересекались.

В детских лагерях ведомство требует минимизировать контакты между детьми из разных отрядов, а также не пускать в лагерь посторонних. Покидать лагерь детям и вожатым отныне запрещается, заезд осуществляется строго в начале смены. Те же самые правила действуют на выезд.

Палаточные лагеря пока остаются под запретом, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что почти в двух десятках российских регионов начали работу детские оздоровительные лагеря. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Глава ведомства добавил, что в случае благоприятной эпидситуации число регионов, где будет разрешён летний отдых в лагерях, может увеличиться.

В связи с пандемией коронавируса открытие детских летних лагерей было отложено на неопределённый срок. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, возобновление их работы возможно не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений из-за COVID-19.