https://static.news.ru/photo/6101ccb0-6c36-11ea-847f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Начальник крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская считает, что на полуострове могут быть диагностированы новые завозные случаи коронавируса.

Понятно, что на территорию завозы будут. Наша главная задача — не допустить от завозных цепочки дальнейшего распространения. Завозы будут, и мы должны быть к этому готовы, — заявила Пеньковская на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

По её словам, множество жителей Крыма и Севастополя начинают сообщать, что вернулись из-за границы от пяти до семи дней назад. Пеньковская подчеркнула, что люди обратились к медикам только сейчас, осознав всю серьёзность ситуации, сообщает РИА Новости.

Ранее в Крыму был диагностирован первый случай коронавирусной инфекции у мужчины, который приехал с Украины и не рассказал, что посещал Францию. После этого власти нашли и изолировали 37 человек, которые контактировали с заражённым.

В настоящий момент число заболевших коронавирусом в мире увеличилось до 310 882 случаев, погибли 13 173 человека, выздоровели 95 129 человек. В России число заболевших коронавирусом увеличилось с 306 до 308 — два случая подтвердили в Удмуртии.

NEWS.ru писал, что оперативный штаб опроверг информацию о жёстком карантине в России. Изначально об этом сообщили РИА Новости, однако российские власти не планируют введение таких мер. В штабе посоветовали журналистам аккуратнее «работать с разного рода источниками».