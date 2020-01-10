Глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила премьер-министру России Дмитрию Медведеву, что в ходе проверок торговых точек было изъято около 1 млн штук никотиносодержащей продукции. По её словам, документов, подтверждающих безопасность данных товаров, нет.
В результатах исследований мы увидели, что в одной такой конфетке содержится никотина как в целой пачке одновременно выкуриваемых сигарет. Употребление пяти-шести таких конфет, если вес человека составляет не более 40 кг — практически летальная доза. Документов, подтверждающих безопасность соответствующей продукции, нет. В правовом поле их в принципе не может быть, — цитирует Попову ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, Медведев считает, что никотиносодержащие смеси нужно запретить в России и выйти с инициативой о принятии аналогичного решения на территории всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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