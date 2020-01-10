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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что никотиносодержащие смеси нужно запретить в России и выйти с инициативой о принятии аналогичного решения на территории всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Надо просто запретить это, — цитирует ТАСС Медведева. На встрече с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой он поручил обратиться от имени России в Евразийскую экономическую...