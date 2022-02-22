Роспотребнадзор не выявил в стране «дельтакрона»

Вариант коронавируса «дельтакрон» в России до сих пор не обнаружен, заявила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина. По её словам, оценить опасность гибридного штамма сложно, поскольку данных о нём мало, сообщает РИА Новости.

Пока в России этот вариант — «дельтакрон» — не обнаружен. Данных о нём недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность, — пояснила эксперт.

Черкашина предположила, что свойства штамма, получившегося в результате скрещивания «дельты» и «омикрона», могут определяться мутациями в S-белке. Они отвечают за заразность и его способность проникать в клетку. «Дельтакрон» по свойствам может оказаться близким к «омикрону», подчеркнула эксперт.

Ранее стало известно, что учёные обнаружили как минимум три варианта дельтакрона. Этот гибрид может сочетать в себе способность быстро размножаться и сильнее поражать лёгкие. Официальных подтверждений появления данного штамма пока нет. Такой гибрид отличается меньшей устойчивостью и жизнеспособностью, чем другие варианты COVID-19.