Роспотребнадзор не разрешил открыть закрытые из-за COVID корпуса Бауманки

https://static.news.ru/photo/4dc3807c-15f9-11eb-8ad2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин​/АГН «Москва»

Специалисты Роспотребнадзора выдали Московскому государственному техническому университету имени Баумана предписание о продлении дистанционного обучения студентов четырёх корпусов, которые были закрыты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Решение было принято в связи «с непринятием руководством университета достаточных и эффективных мер для разрыва путей передачи и распространения новой коронавирусной инфекции».

Поэтому на имя ректора вуза повторно выданы предписания о продлении дистанционного обучения студентов четырёх корпусов, выяснении всех обстоятельств, способствовавших распространению инфекции, обеспечении мероприятий по обеззараживанию воздуха в местах скопления студентов, пересмотре расписания учебных занятий, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Информация о выполнении предписаний должна быть предоставлена в ведомство до 28 октября 2020 года.

20 октября здания Московского государственного технического университета имени Баумана закрыли из-за большого числа заразившихся коронавирусом и несоблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса, Роспотребнадзор приостановил работу вуза из-за нарушений мер профилактики COVID-19 и роста заболеваемости среди студентов.

В университете заявили, что работают над устранением претензий по несоблюдению мер профилактики коронавируса в зданиях университета, писал NEWS.ru.