Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления туристов в Хургаде

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В числе возможных причин отравления порядка 40 российских туристов в 4-х звёздочном отеле Хургады — недостаточная обработка овощей или рыбы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По словам директора больницы, возможной причиной отравления стали овощи, которые плохо промыли, или рыба, — говорится в релизе ведомства.

Ранее стало известно, что всех ранее госпитализированных в результате отравления российских туристов выписали из больницы египетского курорта. Их состояние опасений у медиков не вызывает.

Отель был закрыт по решению местного Минтуризма в связи с наличием угрозы здоровью отдыхающих, правоохранители также задержали шеф-повара и помощника директора заведения.