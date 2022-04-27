Роспотребнадзор назвал условия роста заболеваемости COVID-19 Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: заболеваемость COVID вырастет с приходом нового штамма

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Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в России в настоящее время относительно стабильная, подъёмы и спады заболеваемости могут регистрироваться в течение всего тёплого времени года. Об этом РИА Новости рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 сейчас относительно стабильная. Эпидемический процесс COVID-19 характеризуется невысокой активностью, что находит своё отражение в ежедневно регистрируемых цифрах заболеваемости, — сказала она.

Пшеничная отметила, что спады и подъёмы заболеваемости могут регистрироватьс в течение всего тёплого времени года, особенно если в страну придёт новый эпидемически значимый вариант коронавируса.

Такеж вирус может активизироваться осенью, когда начнётся рост респираторных заболеваний. К этому нужно подготовиться и заранее пройти вакцинацию от гриппа и COVID-19, предупредила Наталья Пшеничная.

26 апреля сообщалось, что в Москве уровень ежедневных случаев заражения и число госпитализаций с COVID-19 упали до минимума. Основная часть медиков вернулась к плановой работе. Резервные госпитали законсервировали, а основные больницы, ранее перепрофилированные под ковид-лечебницы, вернулись к своей обычной деятельности.