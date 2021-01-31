Роспотребнадзор назвал сроки стабильного снижения заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/cf39c32c-6447-11eb-a3eb-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Стабильное снижение заболеваемости коронавирусом ожидается весной. Сейчас в стране идёт стадия стабилизации эпидемиологического процесса, которая обычно занимает два месяца.

Традиционно низкая заболеваемость наступит летом, рассказал замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Если к осени мы не сформируем коллективный иммунитет, не будем вакцинироваться, не будем соблюдать масочно-перчаточный режим, придерживаться социальной дистанции и прочих санитарно-гигиенических мероприятий, то у нас будет осенний подъём, — предупредил специалист в интервью «Известиям».

Что касается появления коллективного иммунитета, то его можно ждать, когда будет провакцинировано порядка 60% непереболевшего взрослого населения. В этом случает удастся окончательно победить инфекцию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что изучение коронавируса открыло для учёных новый подход в работе с инфекциями. Прежде человечество не догадывалось о бессимптомной и малосимптомной формах заболевания при вирусе.