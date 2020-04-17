Роспотребнадзор назвал пять шагов к выходу из самоизоляции

https://static.news.ru/photo/c276230c-8049-11ea-9139-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор составил список рекомендаций, соблюдение которых приблизит окончание действия ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.

Первый шаг — нахождение дома и поддержание в нём чистоты с использованием дезинфицирующих средств. Второй — общение с отдельно проживающими родственниками по телефону, в мессенджерах или видеочатах. Третий шаг — использование маски при вынужденном выходе из дома. Четвёртый шаг — соблюдение социальной дистанции в полтора-два метра. Пятый шаг — частое мытьё рук с мылом или использование антисептиков, когда нет доступа к воде.

В ведомстве полагают, что государство приняло все меры для сдерживания распространения вируса и важно, чтобы участие в борьбе с пандемией принял каждый человек.

Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Как писал NEWS.ru ранее, улицы столицы с целью контроля соблюдения режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса патрулируют примерно 17 тысяч силовиков — приблизительно три тысячи сотрудников полиции, три тысячи росгвардейцев и одна тысяча дружинников.