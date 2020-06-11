Роспотребнадзор назвал ошибки в проведении дезинфекции

https://static.news.ru/photo/21892fe2-abe2-11ea-82b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина перечислила самые распространённые ошибки при дезинфекции поверхностей.

По её словам, нельзя применять аэрозольные средства дезинфекции в присутствии человека.

Мы также в своих рекомендациях не даем разрешения для использования дезинфицирующих средств, особенно аэрозольным способом, в присутствии человека, — отметила Брагина на обсуждении в Совете по правам человека темы «Обеспечение информационной открытости при проведении дезинфекционных мероприятий».

Замруководителя Роспотребнадзора объяснила, что дезинфекционные мероприятия в подъездах должны проводиться в ночное время. При этом специалисты должны предупредить жильцов заранее об этом.

Необходимо обрабатывать поверхности, с которыми люди контактируют, например, скамейки или детские площадки. А вот тротуары и дороги нет смысла дезинфицировать, передаёт РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, меры безопасности в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа необходимо продолжать соблюдать, несмотря на снижение числа заражённых. С таким заявлением 10 июня выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.