Роспотребнадзор назвал ошибки в проведении дезинфекции

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина перечислила самые распространённые ошибки при дезинфекции поверхностей.
По её словам, нельзя применять аэрозольные средства дезинфекции в присутствии человека.
Мы также в своих рекомендациях не даем разрешения для использования дезинфицирующих средств, особенно аэрозольным способом, в присутствии человека, — отметила Брагина на обсуждении в Совете по правам человека темы «Обеспечение информационной открытости при проведении дезинфекционных мероприятий».
Замруководителя Роспотребнадзора объяснила, что дезинфекционные мероприятия в подъездах должны проводиться в ночное время. При этом специалисты должны предупредить жильцов заранее об этом.
Необходимо обрабатывать поверхности, с которыми люди контактируют, например, скамейки или детские площадки. А вот тротуары и дороги нет смысла дезинфицировать,
Как ранее передавал NEWS.ru, меры безопасности в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа необходимо продолжать соблюдать, несмотря на снижение числа заражённых. С таким заявлением 10 июня выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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