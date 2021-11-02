Роспотребнадзор назвал незаконной отмену заказов по рублю на Ozon

Из-за технического сбоя в интернет-магазине Ozon в ночь на 1 ноября появились аномальные цены, некоторые товары продавались по рублю. Однако на следующий день платформа отменила заказы, оформленные по этим ценам. В Роспотребнадзоре назвали это решение компании незаконным, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Слишком низкие цены наблюдались на совершенно разные товары, пишет 78.ru. Так, робот-пылесос, который обычно стоит 36 тысяч рублей, продавали за 2 тысячи рублей, а микроволновки стоимостью более 7 тысяч рублей были выставлены на продажу за 245 рублей. Такие цены продержались около часа.

Мы остановили акцию, как только заметили сбой в проставлении скидок. К сожалению, товаров по указанной сниженной стоимости нет на складах, поэтому заказы были аннулированы, — сообщили ТАСС в пресс-службе Ozon.

Деньги клиентам пообещали вернуть через два-три дня. Однако в Роспотребнадзоре считают, что продавец не может признавать договор незаключённым в одностороннем порядке. Он может только обратиться в суд, а покупатель, в свою очередь, имеет право потребовать исполнить договор: компенсировать убытки или передать товар после оплаты.

Если на сайте продавца или маркетплейса <...> произошёл технический сбой, характеризующийся выставлением «неправильных цен» или скидок ― юридически для потребителя это не меняет ситуации, поскольку даже продажи за 1 рубль ― распространённая практика привлечения внимания к тому или иному товару или бренду, — заключили в ведомстве.

Ранее в ресторанах «Макдоналдс» во Франции прекратили продажу воды в бутылках Evian и Badoit. Вместо этого в заведениях теперь можно купить только водопроводную воду по €1,7 (около 150 рублей) за 0,25 литра. В компании объяснили это заботой об экологии. Представитель французской Национальной ассоциации потребителей и пользователей Франсуа Карлье отметил, что, вероятнее всего, действия компании не нарушают закон. Однако он посчитал такое решение оскорбительным.