Роспотребнадзор назвал напряжённой эпидситуацию в Москве

https://static.news.ru/photo/fce592f4-a90e-11eb-be3d-96000091f725_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Москве является напряжённой. Заболеваемость в мегаполисе превышает средние показатели по стране, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили о высоких рисках распространения инфекции, особенно в дни религиозных праздников, когда храмы посещает большое количество людей. Москвичам порекомендовали провести длинные выходные дома, в кругу близких и ограничить посещение массовых мероприятий.

В сообщении также отмечается , что с 1 по 10 мая специалистами Роспотребнадзора будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в столице.

Москва сохраняет лидерство по уровню заболеваемости коронавирусом в России. Согласно данным оперштаба, за минувшие сутки в столице выявлено 3,2 тысячи новых случаев заражения, а жертвами инфекции стали 56 человек. Всего за время пандемии заболели более миллиона жителей мегаполиса. Из них 989,4 тысячи выздоровели и 18,2 тысячи скончались.

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала всем россиянам провести майские праздники в кругу семьи и на свежем воздухе. По её словам, это позволит добиться снижения показателей заболеваемости коронавирусом в стране. Она также отметила, что после пандемия COVID-19 приобретёт сезонный характер и следующий всплеск заражений возможен предстоящей осенью.