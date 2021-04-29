Роспотребнадзор назвал напряжённой эпидситуацию в Москве

Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Москве является напряжённой. Заболеваемость в мегаполисе превышает средние показатели по стране, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
В ведомстве напомнили о высоких рисках распространения инфекции, особенно в дни религиозных праздников, когда храмы посещает большое количество людей. Москвичам порекомендовали провести длинные выходные дома, в кругу близких и ограничить посещение массовых мероприятий.
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Москва сохраняет лидерство по уровню заболеваемости коронавирусом в России. Согласно данным оперштаба, за минувшие сутки в столице выявлено 3,2 тысячи новых случаев заражения, а жертвами инфекции стали 56 человек. Всего за время пандемии заболели более миллиона жителей мегаполиса. Из них 989,4 тысячи выздоровели и 18,2 тысячи скончались.
Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала всем россиянам провести майские праздники в кругу семьи и на свежем воздухе. По её словам, это позволит добиться снижения показателей заболеваемости коронавирусом в стране. Она также отметила, что после пандемия COVID-19 приобретёт сезонный характер и следующий всплеск заражений возможен предстоящей осенью.