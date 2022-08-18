Роспотребнадзор напомнил про опасность обычных мух Эксперт Роспотребнадзора Раева напомнила про опасность обычных мух

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Начальник надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева заявила, что залетающие в помещение мухи могут создавать угрозу для здоровья людей. Эксперт пояснила, что это происходит, потому что насекомое является переносчиком очень большого количества кишечных инфекций. Она отметила, что в отложениях мух могут находится до 22 миллионов различных микроорганизмов, пишет радио Sputnik.

В кишечнике мухи, то есть в тех отложениях, которые она оставляет, находится до 22 миллионов различных микроорганизмов. Муху считают насекомым, которое является переносчиком очень большого количества кишечных инфекций и глистных инвазий, — рассказала Раева.

Она порекомендовала проводить дезинсекцию помещений, а также поддерживать чистоту в доме, чтобы не привлекать мух запахом.

Инфекционист Татьяна Чаленко ранее развеяла популярный миф о лечении вирусов. По словам эксперта, у европейских врачей появилась тенденция рекомендовать пациентам при лечении ротавирусной инфекции Coca-Cola, так как в напитке содержится ортофосфорная кислота. Специалист отметила, что нет никаких исследований, которые подтвердили бы данную теорию.