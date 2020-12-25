Роспотребнадзор: мы знаем, как победить коронавирус

Роспотребнадзор знает, как победить COVID-19. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.
По её словам, такие знания есть и «они бесценны». В эфире телеканала «Россия 24» она
Это большие знания, к сожалению, ценой огромного труда и даже потерь, но эти знания, они сегодня есть, они бесценны, — заявила Попова.
Глава Роспотребнадзора отметила, что полученные знания на сегодняшний день «внушают оптимизм».
За последние сутки в 85 регионах России выявлено 29 018 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 917 случаев меньше, чем днём ранее. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 2 992 706 россиян. Об этом свидетельствуют данные оперштаба. Кроме того, за последние 24 часа от коронавируса вылечились 27 397 жителей России, общее число переболевших инфекцией пациентов в стране выросло до 2 398 254 человек. Также за сутки зарегистрировано 563 летальных исхода среди пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. С начала года жертвами пандемии коронавируса стали 53 659 россиян.
Ранее NEWS.ru писал о том, что каждый третий россиянин выразил готовность пройти вакцинацию от коронавируса уже в ближайшее время. Об этом говорят результаты опроса, проведённого исследовательским центром одного из сервисов по поиску работы.