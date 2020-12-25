Роспотребнадзор: мы знаем, как победить коронавирус

https://static.news.ru/photo/7b947b18-4697-11eb-94b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор знает, как победить COVID-19. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

По её словам, такие знания есть и «они бесценны». В эфире телеканала «Россия 24» она сказала , что после пройденных этапов борьбы с пандемией в РФ «научились делать так, как нужно», чтобы побороть коронавирус.

Это большие знания, к сожалению, ценой огромного труда и даже потерь, но эти знания, они сегодня есть, они бесценны, — заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что полученные знания на сегодняшний день «внушают оптимизм».

За последние сутки в 85 регионах России выявлено 29 018 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 917 случаев меньше, чем днём ранее. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 2 992 706 россиян. Об этом свидетельствуют данные оперштаба. Кроме того, за последние 24 часа от коронавируса вылечились 27 397 жителей России, общее число переболевших инфекцией пациентов в стране выросло до 2 398 254 человек. Также за сутки зарегистрировано 563 летальных исхода среди пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. С начала года жертвами пандемии коронавируса стали 53 659 россиян.

Ранее NEWS.ru писал о том, что каждый третий россиянин выразил готовность пройти вакцинацию от коронавируса уже в ближайшее время. Об этом говорят результаты опроса, проведённого исследовательским центром одного из сервисов по поиску работы.