Роспотребнадзор: маски в магазинах не ущемляют права потребителей

Запрет на вход в магазины без защитных масок отвечает «принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений». В связи с этим такое ограничение не следует рассматривать как ущемление прав потребителей, считают в Роспотребнадзоре.
Позиция ведомства
В тексте, в частности, сказано, что действия торговых организаций носят характер ненасильственного воспрепятствования потребителям без средств индивидуальной защиты в условиях масочного режима.
Обязанность носить маски в определённых местах является императивным предписанием, подразумевающим его безусловное соблюдение всеми, кому оно адресовано. За его несоблюдением может последовать ответственность, напомнили в Роспотребнадзоре.
Ранее, как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение масок и перчаток в Москве предусмотрено только в транспорте и общественных помещениях. Их использование на улице носит рекомендательный характер.
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