Роспотребнадзор: маски в магазинах не ущемляют права потребителей

https://static.news.ru/photo/cac7bdd6-9a75-11ea-9578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрет на вход в магазины без защитных масок отвечает «принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений». В связи с этим такое ограничение не следует рассматривать как ущемление прав потребителей, считают в Роспотребнадзоре.

Позиция ведомства обнародована на официальном сайте.

В тексте, в частности, сказано, что действия торговых организаций носят характер ненасильственного воспрепятствования потребителям без средств индивидуальной защиты в условиях масочного режима.

Обязанность носить маски в определённых местах является императивным предписанием, подразумевающим его безусловное соблюдение всеми, кому оно адресовано. За его несоблюдением может последовать ответственность, напомнили в Роспотребнадзоре.

Ранее, как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение масок и перчаток в Москве предусмотрено только в транспорте и общественных помещениях. Их использование на улице носит рекомендательный характер.