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Надёжную защиту здоровья пассажиров в аэропортах способна обеспечить только зона, полностью свободная от табачного дыма, заявили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, полный запрет на курение поддерживают как некурящие люди, так и курильщики, передаёт РИА Новости.

Ни вентиляция, ни фильтры, даже вместе взятые, не могут снизить воздействие табачного дыма до уровней, которые считаются допустимыми, — отметили в ведомстве.

16 июля 2019 года депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий вернуть в аэропорты специальные места для курения. Руководитель партии «Единая Россия» Сергей Неверов рассказал, что инициатива предусматривает разрешение на установку специальных комнат в воздушных гаванях. Помещения будут оборудованы мощной вентиляцией, что позволяет оградить некурящих от табачного дыма.

Ранее News.ru сообщал, что аэропорт Шереметьево обещает сделать курительные комнаты бесплатными, если парламент одобрит их возвращение. Аэропорт ранее разработал стандарты и концепцию курительных комнат в чистых зонах.