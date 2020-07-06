Роспотребнадзор контролирует ситуацию с бубонной чумой на границах

https://static.news.ru/photo/82d0a0e4-bf80-11ea-b4c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор держит под контролем ситуацию с бубонной чумой и другими опасными инфекциями на трансграничных территориях. Об этом 6 июля сообщили представители ведомства.

В Роспотребнадзоре заявили, что специалисты ведут постоянную работу по снижению риска завоза и распространения чумы. Ведомство также проводит мониторинг ситуации на территории соседних стран.

Ситуация по чуме и другим опасным для человека инфекционным болезням на трансграничных территориях находится на контроле Роспотребнадзора, — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее в городе Баян-Нур в китайском автономном районе Внутренняя Монголия объявили третий уровень эпидемиологической угрозы из-за обнаруженной у скотовода бубонной чумы. Местные власти предупредили о том, что существует угроза эпидемии, и призвали жителей соблюдать ограничения до конца года. Неделей ранее несколько случаев заболевания нашли в соседней Монголии. Предположительно, люди заразились от сусликов.

В двух районах монгольской провинции Ховд на западе страны закрыты границы из-за нескольких случаев заболевания бубонной чумой. Меры действуют с 10:00 29 июня до особого распоряжения.

Как ранее передавал NEWS.ru, опасности распространения бубонной чумы в России нет, хотя единичные случаи заражения возможны, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.