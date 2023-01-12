Роспотребнадзор исключил новые риски из-за открытия границ Китая Попова исключила необходимость введения новых мер в отношении приезжающих из Китая людей

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Дополнительных рисков для россиян из-за открытия китайской границы нет, как и необходимости в каких-либо новых мерах в отношении приезжающих из Китая граждан, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24». Она указала, что на текущий момент интенсивного движения людей после открытия границ Китая не наблюдается.

На сегодняшний день мы не видим никаких дополнительных рисков, и мы не вводим никаких дополнительных мер в отношении лиц, приезжающих из Китая. Мы считаем, что в этом нет необходимости, — сказала глава ведомства.

Ранее генконсул России в Шэньяне Сергей Черненко заявил, что пограничный переход между Россией и Китаем возобновил работу. По его словам, в первые часы границу перешли 19 россиян, а в полную силу переход начнет работу с 9 января.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус ранее потребовал от властей Китая оперативно предоставлять данные о госпитализациях и смертности от COVID-19 в стране. Он заявил, что представители организации обеспокоены ситуацией с заболеванием в КНР, и призвал местных жителей вакцинироваться.