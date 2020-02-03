https://static.news.ru/photo/cee8343a-468e-11ea-8450-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Должностные лица Роспотребнадзора могут требовать обязательной госпитализации лиц с подозрением на заболевание коронавирусом.

Это важное изменение в сегодняшней нормативной базе, которое, безусловно, послужит тому, чтобы предотвратить появление и распространение заболевания на территории страны, — цитирует главу ведомства Анну Попову РИА Новости.

В конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухане была зафиксирована вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено ещё в 23 странах. Число заражённых новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что власти КНР до сих пор не передали России штамм нового коронавируса.