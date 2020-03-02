https://static.news.ru/photo/5263b7e4-5c9c-11ea-a7be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patipat Janthong/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Москве Роспотребнадзор готов отстаивать права граждан в суде, если они отказались от полёта в неблагополучные по коронавирусу страны, но не получили компенсации за билеты. Речь идёт только о случаях, связанных с российскими авиакомпаниями.

При неполучении ответа на претензию, либо отказа в удовлетворении перевозчиком требований пассажира необходимо направить в управление Роспотребнадзора обращение, приложив копии документированных материалов для принятия мер по обеспечению судебной защиты прав пассажиров, — сообщает сайт управления Роспотребнадзора по Москве.



Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По состоянию на 2 марта, она затронула более 89 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 3000 заболевших. Выздороветь удалось более чем 45 тысячам пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Иране от коронавируса скончался Сейед Мохаммад Мирмихаммади, член совещательного органа при высшем руководителе Ирана — Совета целесообразности. Среди заражённых — вице-президент, замминистра здравоохранения и два парламентария.