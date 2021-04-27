Роспотребнадзор дал советы по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе

https://static.news.ru/photo/97e257dc-7f68-11ea-9c64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В преддверии Пасхи Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов, которые окажутся на столах православных христиан — это яйца, творог и кулич. Об этом пишет РИА Новости.

Так, специалисты Роспотребнадзора при покупке яиц рекомендуют обратить внимание на дату сортировки и их внешний вид. Яйца должны быть ровными, гладкими, правильной формы, с равномерным окрасом. Скорлупа не должна иметь повреждений и кровяных следов, а также перьев и помёта.

Хранить яйца следует исключительно в холодильнике. При этом варёные яйца должны храниться не более 36 часов.

Качественный творог, в свою очередь, имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться небольшое количество сыворотки. Консистенция продукта должна быть мягкой и однородной.

При выборе кулича специалисты рекомендуют смотреть на его верхушку, она должна быть сухой. Влажный верх означает, что кулич испортился до окончания срока годности. Также на куличе не должно быть пустот и подгоревших мест.

Покупая кулич, необходимо смотреть на дату производства, сроки годности и условия хранения.

Скоропортящиеся продукты храните в холодильнике, причём отдельно от сырой продукции. Не допускайте хранение готовых блюд в тепле, на краю плиты, в духовом шкафу, так как всё это усиливает риск возникновения и размножения микроорганизмов, — отмечают в Роспотребнадзоре.

Кроме того, специалисты не рекомендуют покупать яйца в местах несанкционированной торговли — с рук или автомашин.

Ранее диетолог рассказала, как съесть кулич и не навредить здоровью. По словам врача Екатерины Александровой, при употреблении кулича на Пасху необходимо помнить о здоровье и придерживаться так называемой безвредной нормы употребления праздничного лакомства.