Роспотребнадзор дал советы по оформлению договора с частным детским садом Роспотребнадзор рекомендует проверять лицензию частного детского сада при оформлении договора

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На рынке дошкольного образования наряду с госучреждениями много частных организаций. В Роспотребнадзоре по Новгородской области рассказали, что при оформлении договора с частным детским садом важно проверить наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности, пишет «МК в Новгороде».

Стоит обратить внимание, что частный детский сад по своим функциям не должен отличаться от государственного. Он также должен нести ответственность за ребенка, обеспечивать его всем необходимым, а также обучать и готовить к школе. Родители же должны это оплатить. Все пункты должны быть обязательно прописаны в соглашении, — пишет издание.

Роспотребнадзор рекомендует обратить особенно пристальное внимание на пункты, которые содержат в себе информацию о режиме работы и распорядке дня детского сада, списке лиц с возможностью забрать ребенка, о предоставляемых образовательных услугах, квалификации сотрудников, условиях предоставления питания, стоимости услуг, в том числе дополнительных занятий, сроках оплаты и возможности перерасчета, если ребенок не посещал учреждение.

В Минпросвещения ранее рассказали об устранении очереди на запись в детсады. Как уточнил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, в течение последних трех лет в России построили более тысячи детсадов.