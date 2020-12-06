Роспотребнадзор дал советы на новогодние праздники

https://static.news.ru/photo/441e8dc0-3852-11eb-ad05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Роспотребнадзор поделился рекомендациями о том, как провести предстоящие новогодние праздники, минимизировав риски заражения и распространения коронавирусной инфекции.

Россиянам посоветовали избегать мероприятий с массовым скоплением людей в закрытых помещениях и воздержаться от поездок за границу без необходимости.

Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов. <...> Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий, — приводит ТАСС сообщение Роспотребнадзора.

По мнению специалистов ведомства, праздники лучше всего встретить в узком семейном кругу в городе или на даче, можно провести время на свежем воздухе, однако стоит избегать скопления людей и отказаться от походов в гости к друзьям и знакомым.

При этом важно не забывать о необходимости соблюдать нормативы по предотвращению распространения заболевания — держать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты: в транспорте, магазинах и торговых центрах, а также в гостях.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, в России действуют избыточные меры по борьбе с COVID-19.

Николаев в интервью NEWS.ru отметил, что в большей степени пандемия коронавируса — это проблема коммуникации и информационного воздействия.