Роспотребнадзор дал советы, как обезопасить себя от COVID-19 в самолёте

https://static.news.ru/photo/dc18922c-49e8-11eb-8063-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Направление вентиляции в самолётах, когда воздух циркулирует сверху вниз, а не по кругу, позволяет снизить риск заражения коронавирусной инфекцией в полёте.

Во время полёта воздух в салоне лайнера полностью обновляется каждые три минуты. Половина его забирается из-за борта, другая половина пропускается через HEPA-фильтры, очищающие воздух от 99% вредных примесей и вирусов. Кроме того, направление вентиляции в самолётах способствует снижению риска инфицирования, потому что воздух курсирует не по кругу, проходя по всем рядам, а идёт исключительно сверху вниз, говорится в ответах Роспотребнадзора, опубликованных в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.

Уточняется, что если человек в течение полёта находится в кресле, а не перемещается по салону, то риск заражения COVID-19 есть только от ближайших соседей и бортпроводников. При этом пассажирам необходимо носить защитные маски, придерживаться социальной дистанции и пользоваться антисептиками как в самолёте, так и в аэропорту. Поэтому эксперты советуют регистрироваться на рейс онлайн и стараться забронировать себе места в первых рядах. Желательно занять место возле иллюминатора и в течение всего полёта не покидать места.

В Роспотребнадзоре считают, что потенциально самая «грязная» — это зона досмотра в аэропорту. Всё дело в том, что там из-за большого скопления людей труднее соблюдать социальную дистанцию. Также заражению способствуют пластиковые лотки для личных вещей.

Пассажирам также рекомендуют без необходимости не ходить по зданию аэропорта, магазинам и кафе, постоянно носить маску и расплачиваться картой, а не наличными.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, где проще всего подцепить коронавирус. Как оказалось, замкнутое, ограниченное пространство, где будут находиться толпы людей, потенциально опасно. Вагон метро — это идеальное место, где можно получить просто огромную дозу вируса. Это помещение трудно проветрить, а чем меньше кубометров воздуха, тем это лучше для вируса.

Опасными местами доктор и телеведущий также назвал больничную палату, если в ней лежат пять или шесть человек, тюрьму, казарму или, например, дом престарелых. Как объяснил Комаровский, в таких учреждениях обычно плохо работает система вентиляции, писал NEWS.ru.