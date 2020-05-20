Роспотребнадзор дал рекомендации по работе пляжей

https://static.news.ru/photo/efc0e648-9ac6-11ea-97d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Курортные учреждения, имеющие пляжи, должны обеспечить возможность соблюдения социальной дистанции на них. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по открытию туристической отрасли в связи с пандемией коронавируса.

На расстоянии друг от друга должны находиться шезлонги, кулеры с водой, раздевалки и любое другое пляжное оборудование, сообщается на сайте ведомства. Кроме того, при наличии возможности следует нанести сигнальную разметку при входе на пляж.

Также нужно рассчитать вместимость пляжа, включив в расчёт длину отрезка воды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что туристические объекты в большинстве регионов России откроются с 1 июня, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. По словам чиновницы, первыми возобновят работу санатории с медицинской лицензией, апарт-отели и гостиницы с коттеджным размещением постояльцев.