Роспотребнадзор дал рекомендации для работы мигрантов на стройках

https://static.news.ru/photo/b5fc2512-3fa8-11eb-8bda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Роспотребнадзор внёс изменения в рекомендации по профилактике распространения COVID-19 среди работников строек, добавив в них раздел о мигрантах.

В документе отмечается, что компании, привлекающие к строительным работам иностранцев, должны размещать их в комнатах по типу обсерваторов до направления непосредственно к месту работы.

Кроме того, гастарбайтеры должны пройти тестирование на коронавирус. Те, у кого он окажется положительным, подлежат госпитализации. Иностранцы с отрицательным тестом и отсутствием иммуноглобулина G — должны пройти двухнедельную обсервацию. К работе могут быть допущены мигранты с отрицательным тестом и наличием иммуноглобулина G.

Отмечается также, что повторное тестирование работников возможно только через восемь дней после помещения в обсервацию. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в России находятся 6,3 млн мигрантов, что почти вдвое меньше обычного показателя. По мнению эксперта Владимира Волоха, их численность станет расти во второй половине 2021 года.

Как писал NEWS.ru, недостаток гастарбайтеров на российских стройках могут восполнить за счёт женщин. С 1 января 2021 года вступает в силу закон, согласно которому женщинам станут доступны более 30 «мужских» профессий.