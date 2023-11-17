Роспотребнадзор: COVID-19 может оставаться в организме после болезни

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Анна Попова

Врачи все больше склоняются к мысли, что коронавирус после болезни, вероятно, не полностью покидает организм, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу РБК. По ее словам, COVID-19 сохраняется в органах, продолжая наносить вред.

Сегодня ученые пока еще спорят, но уже преимущественно согласились с тем, что вирус окончательно может и не покинуть организм. Он может там жить, персистировать и вредить, — отметила она.

Попова подчеркнула, что вирус может присутствовать в различных тканях организма, оказывая воздействие на нервную ткань и стенки сосудов. Некоторые вирусы влияют на эндотелий сосудов, но в случае коронавируса это проявляется особенно ярко, заявила глава Роспотребнадзора. В частности, COVID-19 очень негативно воздействует на иммунную систему. Даже после легкого заболевания эти последствия остаются, отметила Анна Попова.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что наиболее опасными симптомами новых штаммов COVID-19 «эриса» и «пиролы» являются одышка и проблемы с насыщением крови кислородом. Специалист уточнил, что эти признаки повышают риски перехода заболевания в среднетяжелую или тяжелую форму. По его словам, заболеваемость COVID-19 может начать расти в ноябре и достигнуть пика в декабре. При этом эксперт отметил, что на данный момент невозможно предсказать масштабы распространения вируса в зимний период.