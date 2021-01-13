Роспотребнадзор: британский штамм коронавируса не распространился в РФ

https://static.news.ru/photo/8a7d3912-55a1-11eb-a49c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Дальнейшего распространения так называемого британского штамма коронавируса в России после первого выявленного случая не произошло.

Заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с ТАСС подтвердил , что в РФ на данный момент был отмечен только один привозной случай заражения новым штаммом. Этот пациент уже здоров, уточнил собеседник агентства. После постановки диагноза больного своевременно изолировали, что позволило избежать распространения вируса.

В середине декабря 2020 года в Великобритании обнаружили мутировавшую версию коронавируса, распространяющуюся на 70% быстрее предшественника. При этом пока нет свидетельств того, что новый штамм опаснее с точки зрения тяжести течения болезни и смертности.

12 января стало известно об обнаружении уникальной мутации SARS-CoV-2 в России. Штамм открыла группа учёных из четырёх институтов. В научной публикации описывается случай коронавируса с 18 мутациями у 47-летней женщины со злокачественной опухолью, передавал NEWS.ru. В апреле пациентка проходила химиотерапию и заразилась COVID-19 в больнице. Часть мутаций описываемого вируса совпадает с британским. Новая комбинация генов опасна тем, что она позволяет патогену очень быстро размножаться и нейтрализует антитела.