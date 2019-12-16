https://static.news.ru/photo/2b3353a0-2079-11ea-9551-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine/imago-images.de/Global Look Press

Инспекторы Роспотребнадзора забраковали 11,2% предметов одежды из всех, которые они проверили с января по сентябрь 2019 года. Основными причинами изъятия одежды из оборота явились использование опасных тканей и подделка мировых брендов.

При этом в категорию «одежда» не включались меховые изделия. Их из оборота изъято 5,4% из числа проверенных образцов. Также в указанный период Роспотребнадзор нашёл брак в 6,1% пар обуви. Об этом сообщает газета «Известия».

Издание отмечает, что количество некачественной одежды по сравнению с 2018 годом уменьшилось, но поддельная брендовая продукция по низким ценам по-прежнему имеет хороший спрос у россиян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проект новой редакции Кодекса об административных нарушениях (КоАП) включает в себя новые размеры взысканий с предпринимателей. Так невыполнение предписаний надзорных органов (Роспотребнадзора, налоговой службы и прочих) может обойтись бизнесу в полмиллиона рублей против нынешних 20 тысяч. Сами проверяющие, в случае нарушения действующего законодательства, тоже должны будут заплатить больше.