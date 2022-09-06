Роспотребнадзор анонсировал новую вакцину от ротавируса Глава Роспотребнадзора Попова рассказала о создании новых вакцин

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала создание новых российских вакцин. В частности, Ростовский институт микробиологии и паразитологии создал вакцину против ротавируса, приводят слова главного санврача страны «Известия».

Сейчас закончим клинические испытания и будем выпускать, — рассказала Попова о степени готовности препарата.

Попова отметила, что вакцинация от ротавируса входит в Национальный календарь профилактических прививок. По ее словам, врачи прививают людей, если в этом есть необходимость.

От ротовируса прививают очень маленьких деток там, где есть риск. Мы надеемся, что в следующем году сможем получить уже готовый препарат, — сообщила газете Попова.

Также в течение ближайших недель появится новая вакцина четвертого поколения от оспы. Будет создана новая прививка от чумы, вводить ее начнут в следующем году.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт Всероссийской прививочной кампании против гриппа. Это произошло в рамках Восточного экономического форума.