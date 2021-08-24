Выпускникам предложили два формата ЕГЭ

В 2021 году Рособрнадзор получил 11 предложений об усовершенствовании проведения единого госэкзамена, в том числе о проведении его в двух форматах — компьютерном и письменном, на выбор ученика. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточнил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, предложения поступили от выпускников, их родителей и учителей по итогам экзаменационной кампании 2021 года. Все они проанализированы и могут быть приняты к сведению при проведении ЕГЭ в следующем году.

В частности, ведомству предложили проводить ЕГЭ в двух форматах — компьютерном и письменном, и дать выпускникам возможность выбрать формат. Ряд предложений касались работы конфликтных комиссий: авторы предложили организовать апелляционную комиссию на федеральном уровне и исключить возможность снижать количество ранее выставленных баллов. Также предлагалось установить фиксированное число экзаменов, к проведению которых могут привлекаться педагогические работники, увеличить время для ЕГЭ по русскому языку, изменить формулировки заданий по истории и оказывать психологическую помощь участникам экзаменов. Ещё два предложения касались организации ЕГЭ по информатике и ИКТ, который в 2021 году впервые проводился в компьютерной форме.

Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования намерено изменить порядок поступления в вузы в 2022/23 учебном году, скорректировав правила подачи документов и перечень экзаменов. Изменения коснутся предоставления абитуриентам возможности дистанционной подачи документов и порядка прохождения самих экзаменов. При этом результаты ЕГЭ уже не будут приоритетными.